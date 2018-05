Dimitri Payet est sortie en larmes, à la 32e minute de la finale de Ligue Europa, alors que «son» Olympique de Marseille était déjà mené 1-0 par l'Atlético Madrid. Tous ses coéquipiers sont venus lui témoigner leur affection. Tous.. plus Antoine Griezmann.

L'attaquant français, qui avait ouvert le score une grosse dizaine de minutes avant la sortie de Payet, est venu lui murmurer quelque chose à l'oreille et a embrassé le meneur de jeu marseillais juste avant sa sortie.

Griezmann s'en est expliqué devant les caméras de M6, au terme du match: «Je suis allé lui souhaiter bonne chance et lui dire d'être fort. Dimitri, c'est un pote. et même s'il était mon adversaire ce soir, ça m'a fait mal de le voir sortir. J'espère qu'il sera rétabli pour la Coupe du monde et qu'il figurera dans la liste de Deschamps.»

La fameuse liste des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2018 en Russie sera dévoilée ce soir, pendant le «20 heures» de TF1.

Mais si Payet était aussi effondré, c'est parce qu'il savait qu'il avait peut-être perdu bien plus qu'une finale, mercredi à Lyon.

(Le Matin)

Les explications de l'entraîneur de l'OM Rudi Garcia sur la blessure de Dimitri Payet. Vidéo: YouTube/lephocéen