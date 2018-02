Pendant sa carrière de joueur, Pep Guardiola a foulé les pelouses espagnoles, italiennes et qataries mais il n'a jamais évolué en Angleterre. Pourtant, l'envie était bien là, comme il l'a révélé lors d'un interview pour Sky Sports. Le manager de Manchester City aurait souhaité jouer pour son homolgue d'Arsenal Arsène Wenger, qu'il affrontera ce dimanche en finale de la Carabao Cup.

«Je l'ai appelé pour obtenir un entretien et il m'a invité chez lui, il était très gentil. Je lui ai dit que mon rêve était de jouer en Premier League et que je voulais jouer pour lui, que je pensais pouvoir l'aider. Peut-être était-ce un peu arrogant mais il avait déjà son équipe et il m'a dit qu'il n'avait plus de place», raconte Guardiola dans le média anglais.

Le Catalan, leader incontestable du championnat avec City, se sent proche de la philosophie du manager français. «Il y a des choses que j'aime beaucoup. Alors si les gens disent qu'on joue un peu comme le Arsenal de ces 20 dernières années, c'est un bon signe», précise-t-il.

"I understand completely but I would have liked to have played with him. It was not possible, so no problem at all."



Pep Guardiola wanted to play under Arsene Wenger at Arsenal.



Read here: https://t.co/CGcqkMOhnh pic.twitter.com/9wHDqGYzb6