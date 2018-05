Jean-Claude Magnin, père de Ludovic, est le maître incontesté de la causerie d’avant-match (la preuve dans la vidéo ci-dessus, avec son inénarrable théorie de 1981, en 3e ligue avec le FC Saint-Barthélemy). Nous lui avons donc demandé quelques tuyaux avant la finale de la Coupe de Suisse, qui oppose aujourd’hui les Young Boys au FC Zurich dirigé par Ludovic Magnin. Sans préjuger de ce que pourraient être les mots de son fils avant le match (coup d’envoi 14h au Stade de Suisse), Jean-Claude Magnin a bien voulu nous livrer sa propre vision des choses, quitte à déborder un peu. La voici, à lire avec l’accent d’Echallens:

«Ludo, il a la tronche du père – que ce soit comme entraîneur ou chef d’entreprise, je ne laissais rien passer. C’est un gars sympa, correct, mais au bout d’un moment, c’est lui le patron. Alors je ne peux pas vous dire comment, mais je sais que Ludo, avant le match, dans le vestiaire, il va secouer le cocotier.

»Tactiquement, de toute façon, ce sera au point parce qu’on a bossé. Je pense qu’il insistera sur le fait qu’il faut ne surtout pas prendre un goal d’entrée. Il faut aller au combat, mais sans faire des fautes à 30 mètres des goals, parce qu’avec le pied gauche de Sulejmani et le grand Hoarau devant, ça peut faire mal. On va essayer de garder le ballon, en espérant que Brecher (ndlr: Yanick, le gardien du FC Zurich) ne s’encouble pas – il fait de temps en temps une boulette, mais il est bon.

»Pour le reste, on ne va pas causer des heures maintenant, hein, les gars, on s’est déjà causé toute la semaine. De toute façon, ça va se passer d’abord dans les têtes, avec le cœur. Ludo, avec toute son expérience, va rappeler tout ça à ses gars. Une Coupe, ça se gagne, parce que si tu la perds, c’est un trou. Ce sera dur pour Zurich, contre ces Young Boys à la maison, sur terrain synthétique – c’est pas normal. Mais je peux vous assurer d’une chose: les joueurs de Ludo vont se battre, comme lui l’a toujours fait.

»On est très fier de lui et de tout ce qu’il a réussi jusqu’ici, mais qu’il soit entraîneur, c’est quand même un souci pour le cœur – j’ai déjà été opéré une fois. C’est beaucoup de pression, de tension depuis vingt ans, avec toutes les passes en retrait qu’il a faites… (rires) Plus sérieusement, oui, je me dis que c’est dur d’entraîner aujourd’hui, dans ce milieu – il y a forcément un jour où le papi qui fume la pipe et sa mordue (ndlr: les époux Canepa, qui président le FCZ) vont le virer. Il le sait, Ludo, on verra comment sa carrière va tourner, il a quand même quatre enfants.

»Depuis qu’il est entraîneur, je le sens bien plus occupé, mais pas stressé – ou alors il ne nous le montre pas. J’ai remarqué qu’il s’habillait mieux que moi, maintenant, il représente quand même le FC Zurich. En revanche, il a pris quelques kilos. Mais bon, je ne me fais pas de soucis: il va en perdre quelques-uns pendant cette finale de Coupe.» (Le Matin)