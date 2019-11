Edinson Cavani et Lionel Messi se sont pris de bec juste avant la fin de la première mi-temps lors du match amical entre l'Uruguay et l'Argentine (2-2) délocalisé en Israël. Trois jours auparavant, Messi s'était déjà embrouillé avec Thiago Silva et le sélectionneur du Brésil Tite lors d'un Argentine-Brésil (1-0) disputé en Arabie Saoudite...

A Tel-Aviv, l'Uruguayen du PSG et l'Argentin du Barça se sont échangés quelques noms d'oiseaux sur le terrain et ont dû être séparés par leurs coéquipiers avant que la situation dégénère.

Embrouille entre Cavani et Messi lors du match ARGURUpic.twitter.com/xzv50a2vb4 — Sophia Messier (@sophia_messier) November 19, 2019

Selon le quotidien argentin Olé, Cavani aurait invité le joueur du FC Barcelone à régler leur contentieux avec les poings: «Viens te battre», aurait ainsi lancé le Parisien au quintuple Ballon qui lui aurait alors répondu: «Quand tu veux».

Selon ESPN, Messi aurait même frappé Cavani dans le tunnel menant aux vestiaires. Ce serait alors son coéquipier du Barça, l'Uruguayen Luis Suarez, qui serait alors intervenu.

Interrogé par un journaliste après la partie, Cavani, auteur de l'ouverture du score et au passage de son 50e but avec la Celeste, a admis s'être embrouillé avec Messi avant de répondre que «le football est comme ça, comme les clasicos… C’est le football.»

Au final, Messi a eu le dernier mot en égalisant à 2-2 sur penalty dans le temps additionnel.