Dans la famille Glarner, qui coule des jours heureux dans l'Oberland bernois, on est sportifs jusqu'au bout des ongles. Et on jongle entre les ronds de sciure de la lutte à la culotte et les vertes pelouses du football. Matthias - le plus illustre - est carrément un star outre-Sarine. Son titre de Roi de la lutte 2016, glané lors de la Fête fédérale d'Estavayer-le-Lac, lui a ouvert les portes de la célébrité «éternelle».

Stefan (31 ans) est footballeur professionnel. Le solide défenseur évolue actuellement au FC Thoune, en Super League, après avoir notamment - et brièvement - porté le maillot du FC Sion. Amatrice elle aussi de ballon rond, Katrin, la sœur cadette de 17 ans, a pour sa part été sélectionnée en équipe nationale des moins de 17 ans.

Patrice Evra en visite

La famille Glarner a reçu cette semaine des visites prestigieuses. Celles du footballeur international français (81 sélections avec les Bleus) Patrice Evra et de son homologue britannique Jamie Redknapp (17 capes avec l'Angleterre à la fin des années nonante).

«Patrice et Jamie voyagent à travers l'Europe avec l'ex-joueur de cricket Andrew Flintoff et le comédien et humoriste anglais Romesh Ranganathan pour les besoins de la chaîne «Sky 1». C'est à cette occasion que nous avons pu créer des contacts et convenir de participer à une émission de télévision», a précisé Matthias Glarner dans les colonnes du Blick.

Fan de United depuis 1999

Le colosse oberlandais confesse volontiers que cette rencontre s'est révélée être un grand moment pour lui. «Depuis que Manchester United a battu le Bayern Munich 2-1 en finale de la Ligue des champions 1999 après avoir été mené 0-1 dans les arrêts de jeu, je suis fan absolu de MU, explique-t-il. J'ai beaucoup d'admiration pour Sir Alex Ferguson et Peter Schmeichel. Quelques années plus tard, j'ai également apprécié les performances de Patrice Evra sous le maillot des Reds Devils.»

Cela dit, comment s'est passée leur «collaboration» sur la sciure? «Patrice et Jamie ont fait du bon boulot, assure Matthias Glarner. Mais j'ai surtout été impressionné par Andrew Flintoff. Du haut de son mètre 93, c'est un vrai roc, difficile à bouger et à travailler au corps!» Cet entraînement improvisé et les coulisses de l'événement ont été immortalisés par les caméras de «Sky 1» pour les besoins d'une émission magazine.

Blaise Craviolini