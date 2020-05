Un seul club étranger pour se targuer d'arborer la Copa del Rey dans son armoire à trophée. Il s’agit du Motherwell FC, fondé en 1886 dans la banlieue de Glasgow. Un club écossais qui règne sur la Coupe d'Espagne, il faut remonter à 1927. Le MFC a dépoussiéré les livres d’histoire pour publier un récit de cette aventure savoureuse sur son site officiel.

There's only one foreign team in the world that has won a Copa del Rey.



That's us, beating @RealMadridEN 3-1 in May 1927 at Estadio Chamartín ????https://t.co/dLnjG0SQdw pic.twitter.com/A7wEKFlvVb