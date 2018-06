C'est vraiment une histoire à dormir debout qui a été relayée par le site belge 7sur7! Alors que le sélectionneur Roberto Martinez ne dévoilera la liste des 23 joueurs belges sélectionnés pour le Mondial que le lundi 4 juin, un reportage dans une fabrique de matelas (!) a permis d'identifier les noms des 23 heureux élus... et ceux des cinq recalés!

On s'explique: la récupération et le sommeil étant importants dans une phase finale de Coupe du monde, les dirigeants belges ont fait confectionner des matelas personnalisés et sur mesure pour leurs joueurs. Physiothérapeute des Diables Rouges, Lieven Maesschalck précisait jeudi dans La Dernière Heure: «Nous attachons beaucoup d'importance à la qualité du sommeil. Nous n'avons jamais été aussi professionnels que cette fois.»

La fabrication de ces matelas a été confiée à la société «LS Bedding», basée dans la petite ville néerlandophone de Maldegem. Une équipe de la chaîne de télévision flamande VRT s'y est donc rendue, dans l'idée de réaliser un reportage sur ces fameux matelas.

A leur grand étonnement, les journalistes ont constaté que les matelas en question étaient déjà empaquetés et prêts à être envoyés en Russie, et surtout que les noms des 23 joueurs étaient indiqués sur l'emballage!

Roberto Martinez ayant réuni 28 joueurs pour son stage de préparation, il n'était dès lors pas difficile de trouver qui seraient les cinq recalés. Il s'agi(rai)t en l'occurrence de Leander Dendoncker, Jordan Lukaku, Matz Sels, Adnan Januzaj et Christian Kabasele, pour qui aucun matelas n'a été confectionné.

Cette histoire belge entraîne deux questions, pour l'heure sans réponse: la Fédération belge a-t-elle délibérément fait envoyer 23 matelas avant l'annonce de la sélection, quitte à ne pas pouvoir utiliser certains d'entre eux? Ou alors la liste des 23 joueurs était-elle établie depuis longtemps?

Cette histoire, qui tient le Plat Pays en haleine, trouvera son épilogue lundi, au moment de la divulgation des noms des 23 Diables Rouges qui iront défendre les couleurs belges en Russie.

On distingue nettement les noms des joueurs belges sur les emballages des matelas. Image: Capture d'écran VRT.

Cette farce sur les matelas des Diables rouges et la sélection de Martinez qui partira à la Coupe du Monde, ça égaye mon vendredi. Only in Belgium. ?????????????? — Martin Buxant (@Le_Bux) 1 juin 2018

(Le Matin)