Jeudi en fin de journée, les joueurs de cette équipe vaudoise ont fait leur petit effet sur Twitter. Quelque 24 heures après la version sortie par l'Association suisse de football qui faisait chanter les internationaux les uns après les autres sur la chanson de John Lennon datant de 1971, ils y sont allés de leur tube.

C'est presque aussi bon, tout à fait bien joué et il y a aussi ce petit supplément d'accent vaudois qui va bien et donne du relief à l'exercice. Il y a à peu près les mêmes problèmes de son, il y a aussi un chat, mais l'AS Haute-Broye y a ajouté aussi un cheval du plus bel effet.

Il y a Chevalley, Grandchamp, les deux Besnier, Favre, Shala, Carrard, son auteur Grosvernier, Pipas, Vaccaro, Courtine, Freymond, Kabongo, Gindroz, Parrone et son chat, Chataigne, Dufey, Chenevard, Jordan, Visinand, Eichenberger, Guignard, Fedrigo, Schiffrin, Parietti, Bassols ainsi que le coach Denardis. Ils ne sont pas anglophones eux non plus, mais le message passe bien, à n'en pas douter.

«On a voulu faire une parodie au huitième degré, dans cette période où on n'a tous pas grand chose à faire, a rigolé au bout du fil Cyril Dufey, qui a balancé l'ouvre sur les réseaux sociaux. Appuyer sur l'accent était volontaire, parce qu'on vient tous quand même du fin fond du canton de Vaud et que les joueurs de l'équipe de Suisse avaient aussi pas mal d'accent! Si on peut faire un peu de buzz pour aider à faire passer le message...»

Robin Carrel