L'Association suisse de football (ASF), qui a - doux euphémisme - connu quelques manques en termes de communication ces dernières années, a décidé d'aller à la rencontre de ses supporters. Elle vient en effet de dévoiler les deux premières vidéos «inside» d'une série de quatre sur son site internet, publications également mises en avant sur les réseaux sociaux avec le hashtag #InTeam.

La première d'entre elles, d'une durée de 4'46'' (voir ci-dessus), a été publiée vendredi. Elle résume le stage de préparation que l'équipe de Suisse a effectué à Lausanne au début du mois d'octobre, avant les échéances capitales qui l'attendaient à Copenhague contre le Danemark (défaite 0-1), puis à Genève contre l'Eire (victoire 2-0).

La deuxième vidéo dure pour sa part 5'31'' (voir ci-dessous), et elle montre les dessous de ces deux matches: vues de l'intérieur des vestiaires, images inédites, interviewes - sous-titrées en français lorsque le joueur parle en (suisse) allemand, et vice-versa -, il ne manque pas grand-chose pour se faire une idée de ce qu'est la vie à l'intérieur de l'équipe nationale.

Tami: «Il y a une volonté d'ouverture»

Il faut voir dans ces deux publications la patte du Tessinois Pierluigi Tami, qui a été nommé manager des équipes nationales le 1er juillet dernier, et dont le grand travail consiste à redorer le blason de l'équipe de Suisse en termes de visibilité et de communication.

«C'est vrai, c'était une volonté de ma part, acquiesce Tami. Lorsque je suis arrivé, une des premières choses que j'ai demandées a été de renforcer le staff de communication. Sergio Affuso et Miguel Lazaro, deux jeunes (sic) qui s'occupaient des réseaux sociaux, m'ont suggéré de réaliser ces images «inside», en espérant que nous fêtions une qualification. J'ai évidemment tout de suite appuyé cette idée et donné mon feu vert. Cela allait dans la direction que j'entendais donner.»

Pierluigi Tami (à g.) n'a pas eu beaucoup de mal à convaincre le sélectionneur Vladimir Petkovic (à dr.) du bien-fondé de ces vidéos «inside». Image: Keystone.

Et cette direction, c'est de faire en sorte que l'équipe de Suisse soit plus proche de son public. «Oui, j'aimerais que les internationaux s'ouvrent davantage à leurs supporters, confirme Pierluigi Tami. La publication de ces images fait partie de cette volonté d'ouverture. Je trouve important de montrer le vrai visage des joueurs: leurs tensions, leurs joies ou leurs peines, bref: toutes leurs émotions. J'ai parlé de ce projet à Vlado (ndlr: le sélectionneur national Vladimir Petkovic), et il a compris ma démarche. Il a mis certaines limites, et nous avons, je crois, réussi à trouver le bon équilibre. C'est une production 100% ASF, faite avec nos moyens - qui ne sont pas ceux d'une chaîne de télévision -, mais je crois que le résultat est là malgré tout.»

Pour vous en faire une idée, il vous suffit de visionner les deux vidéos ci-dessus. En tout cas, c'est désormais un fait: l'équipe de Suisse va à la rencontre de ses supporters.

Renaud Tschoumy