Même la Première ministre de Norvège s'en mêle. Après l'engagement du Norvégien Ole Gunnar Solskjaer à la tête de Manchester United à la place de José Mourinho, Erna Solberg avait adressé un tweet de félicitations à son compatriote. Or, l'annonce officielle n'avait pas encore été faite par le club mancunien, et la femme politique s'est empressée d'effacer son premier message, qui annonçait: «Un grand jour pour le football norvégien. Bonne chance à la tête des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer.»

Prime Minister of Norway @erna_solberg even welcomed #Solskjaer's appointment as interim manager of #MUFC on social media, but She later deleted this tweet. pic.twitter.com/m2hrste70d — Tweeterist (@Tweeterist_) December 18, 2018

Interrogée sur la raison de son retour en arrière par Sky Sports, Solberg a répondu avec une certaine dose d'humour.

Norway’s Prime Minister Erna Solberg sent this message to Sky Sports to explain her tweet congratulating her compatriot Ole Gunnar Solskjaer on his new job. ???? pic.twitter.com/O64oIRAdO6 — 32Red (@32Red) December 19, 2018

Le message d'Erna Solberg: «J'ai effacé mon tweet quand j'ai réalisé avec horreur que la nomination de Solskjaer ouvrait la voie à Mourinho pour coacher mon équipe, Brann. Non, trève de plaisanterie, comme tous les Norvégiens, j'attendais des nouvelles d'Old Trafford hier soir. Quand j'ai vu ce que je croyais être une confirmation, j'ai tweeté mes félicitations, mais j'ai remarqué que c'était un peu trop tôt. Il n'y a aucune communication secrète entre la Première ministre de Norvège et Manchester United. Maintenant, en revanche, je suis de féliciter Ole Gunnar. C'est assurément une journée fantastique pour le football norvégien.»

Après quoi, la Première ministre a adressé (une nouvelle fois) ses félicitations officielles à Solskjear: «Confirmé! Un grand jour pour le football norvégien. Bonne chance à la tête des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer.»

FINALLY CONFIRMED! Great day for Norwegian football. Good luck keeping control of the Red Devils, @olegs26_ole — Erna Solberg (@erna_solberg) December 19, 2018

