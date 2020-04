C’est le Times qui l’a publiée dimanche soir: une des idées des organisateurs du championnat anglais pour venir à bout de l’exercice 2019/2020 risque de vous scotcher devant votre petit écran pour de longues heures. Et donner, aussi, quelques maux de tête au jardinier d’une des enceintes les plus mythiques du monde du ballon rond...

La Premier League, dont le dénouement a comme partout été différé par la pandémie du nouveau coronavirus, pense à une solution inédite. Elle espère jouer tous les dernières rencontres de la saison dans un stade de Wembley à huis clos. Il pourrait s’y dérouler jusqu’à quatre matches par jour, à compter du mois de juin ou de juillet!

Dès que ce sera «possible de façon tout à fait sûre et adaptée, avec le soutien total du gouvernement et quand les recommandations médicales le permettront», les joueurs de la compétition anglaise pourraient être placés dans des hôtels, tout comme les arbitres et le personnels de la télévision, pour éviter toute nouvelle contamination au Covid-19.

L’idée est donc de permettre de contenter les diffuseurs grâce à des «méga-événements» et ainsi éviter aux clubs de perdre toute ou partie des immenses droits versés par les télévisions. Il y a quelques semaines, The Independant évoquait un autre «cluster» de rencontres au centre du pays, qui pourrait accueillir quelques-unes des 92 rencontres restant au programme.

Sûr que les fans de Liverpool, notamment, sont pour.