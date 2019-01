La revue espagnole «Deportes et Finanzas» a publié mercredi un classement du nombre de vues sur Youtube par club de football dans le monde.

Quelle équipe est la plus regardée sur le site de vidéos? Sans grande surprise, c'est le FC Barcelone qui domine ce classement.Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, des images du club catalan ont été regardées 271 millions de fois sur Youtube. C'est un score incroyable qui est plus de deux fois supérieur à celui de son poursuivant.

Les neuf premières places du classement sont prises par des Européens. Sur le podium, on retrouve Liverpool à la deuxième place (132 millions de vue) et le Real Madrid (104 millions).

Manchester United (103 millions) occupe la quatrième place devant un surprenant Paris Saint-Germain (88,8 millions). Grâce à leur politique de transferts spectaculaires, les Parisiens sont devenus plus populaires sur Youtube que la Juventus (88,7 millions), Manchester City (77,5 millions), le Bayern Munich (64,7 millions) ou Arsenal (58,2 millions).

Le premier non-Européen à figurer dans cette liste est le club de Sao Paulo, au Brésil: Palmeiras (55,2 millions). (nxp)