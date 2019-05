FC Barcelone

Les raisons d’y croire: à 28 ans, «Grizzi» se trouve à un moment charnière de sa carrière. En dépit du Mondial remporté en Russie avec la France, son palmarès reste maigre pour un joueur de sa trempe (une Ligue Europa, une Supercoupe d’Espagne et une Supercoupe d’Europe). Ainsi, le Barça lui offrirait une opportunité énorme de combler ce vide, au sein d’un championnat dans lequel il s’épanouit. D’autre part, son goût pour l’effort et le repli défensif représente un atout complémentaire aux profils des attaquants barcelonais.

Les raisons de ne pas y croire: l’ancien joueur de la Real Sociedad était resté dans la capitale espagnole pour – en partie – marquer l’histoire de l’Atlético de Madrid. Être le point central du projet et l’incarnation des succès du club. En Catalogne, Griezmann ne serait considéré que comme un lieutenant de Messi et ainsi, les trophées remportés ne porteraient pas complètement sa patte. Par ailleurs, le départ de Neymar en 2017, conjugué aux difficultés rencontrées par Ibrahimovic, Coutinho et autre Dembélé, illustre la difficulté pour les attaquants stars de s’exprimer au côté du numéro 10 argentin.

Paris Saint-Germain

Les raisons d’y croire: la relation compliquée – sur le terrain et en dehors – entre le duo Neymar-Mbappé et Edinson Cavani pourrait pousser le PSG à se séparer du dernier nommé. Le départ de l’Uruguayen, couplé à d’autres déjà plus ou moins programmés, dégagerait des liquidités et ouvrirait ainsi la porte à l’arrivée de Griezmann, dont la clause libératoire est fixée à 120 millions d’euros (soit environ 135 millions de francs suisses) à partir du 1er juillet.

Les raisons de ne pas y croire: surveillé de près par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, le champion de France ne devrait pas disposer de moyens illimités cet été, sauf en cas de dégraissage massif. Et les Parisiens se concentreront vraisemblablement sur la reconstruction de leur milieu de terrain, un secteur dans lequel ils affichent de gros manques. Enfin, la perspective de quitter l’un des tout meilleurs championnats pour la Ligue 1 constituerait un pas en arrière et ne joue pas en faveur du PSG.

Bayern Munich

Les raisons d’y croire: éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions par Liverpool, le géant bavarois vit une saison tourmentée, malgré la probable obtention d’un nouveau titre de champion d’Allemagne et une finale de coupe nationale à disputer. Cet été, l’effectif devrait être largement remanié. À commencer par l’attaque, où les départs d’Arjen Robben et Franck Ribéry sont actés. Les dirigeants ont promis de frapper fort pour reconstruire l’équipe et entamer un nouveau cycle. Ils pourraient donc être tentés de miser sur Griezmann pour incarner le nouveau visage du club.

Les raisons de ne pas y croire: même si les dirigeants ont assuré vouloir être moins restrictifs sur les sommes dépensées, Uli Hoeness, le président du Bayern, a récemment déclaré à l’agence allemande DPA qu’il ne se voyait pas encore miser 100 millions d’euros sur un seul joueur: «En tout cas, certainement pas cette année.» D’autre part, les noms évoqués en attaque – dont le Lillois Nicolas Pépé et plus récemment Leroy Sané – traduisent plutôt une volonté de recruter de jeunes joueurs, purs ailiers, plus proches du profil de Robben et Ribéry que Griezmann.

Manchester United

Les raisons d’y croire: le club anglais revient régulièrement dans les rumeurs de transfert concernant le Français. À l’été 2017, ce dernier avait même estimé à «six chances sur dix» la probabilité de le voir rejoindre les pensionnaires d’Old Trafford. Manchester United dispose en tout cas de la surface financière pour réaliser l’opération. Le champion du monde pourrait être tenté de rejoindre le club où a évolué son idole, David Beckham, pour le ramener au sommet. À MU, Griezmann retrouverait aussi son grand ami Paul Pogba.

Les raisons de ne pas y croire: au terme d’une saison chahutée, les Red Devils n’ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Un handicap pour attirer une superstar. L’incertitude règne également quant à l’effectif: Paul Pogba est annoncé partant pour le Real Madrid, tandis qu’Alexis Sanchez, Juan Mata, Romelu Lukaku ou encore Anthony Martial ne sont pas certains de rester dans le nord-ouest de l’Angleterre. Et au vu de la dynamique de la fin de saison, l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer pourrait se trouver sur un siège éjectable si l’équipe ne remonte pas la pente à l’entame du prochain exercice. Pas très rassurant pour les ambitions du club.

Liverpool

Les raisons d’y croire: de retour au sommet, tant sur le plan national que continental, les Reds offrent de solides garanties sportives. Griezmann possède aussi le volume physique pour répondre aux exigences de Jürgen Klopp. Enfin, Sadio Mané intéresse fortement le Real Madrid et son départ n’est pas à exclure. Auquel cas, Liverpool récupérerait une somme colossale et pourrait être tenté de la réinvestir sur le gaucher.

Les raisons de ne pas y croire: depuis le début de sa carrière, Jürgen Klopp n’a jamais recruté de superstar, préférant miser sur de jeunes joueurs. Pas sûr qu’il change son fusil d’épaule dans l’immédiat. L’entraîneur allemand insiste également sur sa volonté de conserver un groupe stable. En attaque, seul Mané a vraiment des chances de partir, mais l’ancien du Borussia Dortmund fera le maximum pour le retenir. Se pose aussi la question de la complémentarité entre Griezmann et Roberto Firmino, deux attaquants aux profils semblables. Or, le Brésilien ne devrait pas quitter la Mersey cet été. (nxp)