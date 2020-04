Même si un certain optimisme refait surface, personne ne peut affirmer que cette saison ira à son terme. Et encore moins quelle pourra être la stratégie des différents clubs sur le prochain mercato. Mais chacun a sa petite idée. Comme, par exemple, Daniel Cohn-Bendit. L’homme politique franco-allemand, passionné de football, assurait la semaine dernière dans le quotidien «Ouest France», que tout allait désormais être très différent dans le monde du football: «C’est comme s’il y avait eu une attaque nucléaire et qu’il fallait reconstruire, mais sur d’autres bases, a lancé l’ancien élu écologiste dans un billet d'humeur. Demain, Mbappé coûtera au plus 35-40 millions d’euros et non plus 200 millions. Et qui pourra l’acheter? Il va y avoir une régulation de fait.»

Un marché à deux vitesses

Un retour à la raison que beaucoup espèrent comme lui mais qui n’est pourtant pas d’actualité, selon Andres Perez, agent de joueurs depuis une vingtaine d’années. «Le prochain mercato sera à deux vitesses, prévient celui qui a notamment poussé Ondoua à Servette, Janko à YB ou Zhegrova au FC Bâle. Pour les plus grands joueurs, on aura probablement une baisse de valeur à hauteur de 10%, pas plus. Car ils restent une denrée rare et donc très prisée. Regardez par exemple le marché des Nos 9. Benzema (Real), Cavani (PSG), Aguero (ManCity) et Higuain (Juventus), ne sont plus tout jeunes et leurs clubs doivent penser dès cet été à dénicher un nouvel attaquant axial à la hauteur de leurs ambitions. La concurrence entre ces géants sera donc forte pour convaincre les quelques candidats potentiels à les rejoindre. En revanche, pour tous les autres joueurs, le marché risque en effet d’être plus compliqué, et surtout moins lucratif. Pour eux comme pour les clubs auxquelles ils appartiennent.»

Pour ce Vaudois aux origines espagnoles qui a fait ses premières armes comme agent au côté de Pape Diouf entre 2000 et 2004, le manque de liquidités frappera nombre de clubs cet été. «Les clubs anglais et leurs droits TV hors normes seront comme d’habitude à la base du prochain mercato, continue Andres Perez. Or je pense que mis à part les tout grands, seuls Newcastle - qui est en passe de tomber dans les mains de Saoudiens - injecteront pas mal d’argent. Pour les autres, les transferts devraient être moins nombreux et onéreux que ces dernières saisons. On assistera d’ailleurs au même phénomène en Italie et en Espagne où seuls quelques clubs pourront se permettre d’investir. L’été devrait globalement être plus calme en Allemagne et surtout en France où la situation de bien des clubs est des plus préoccupantes.»

Compétence et créativité

Un calme qui touchera la Suisse de plein fouet, selon Andres Perez. «Les moyens financiers des clubs sont à l’image des droits TV qu’ils perçoivent: très faibles. Donc pour renforcer leurs équipes, il faudra que les dirigeants suisses s’inspirent de ce que Saint-Gall réalise depuis deux ans. C’est-à-dire de faire preuve de créativité, de compétence et d’intelligence dans la façon de recruter. Et d’avoir parfois le courage d’oser quand une occasion intéressante se présente. Car il y a toujours de bonnes affaires à faire avec des joueurs qui peuvent aujourd’hui venir de tous les horizons. Mais encore faut-il que les cellules de recrutement soient à la hauteur. Ce qui n’est malheureusement pas souvent le cas en Suisse.»

Quant à la perspective d’engranger de précieux deniers grâce à la vente de leurs meilleurs éléments à l’étranger, elle risque de s’avérer fortement compromise. «Mis à part, peut-être, Nsamé, Ngamaleu et quelques autres, je ne vois pas aujourd’hui de nombreux joueurs de Super League capables d’intéresser des clubs d’un grand championnat, conclut l’agent suisse. Le temps des belles plus-values, bâloises notamment, n’est malheureusement pas pour cet été.»

