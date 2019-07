La promotion du Servette FC a notamment eu pour conséquence la renaissance du derby du Rhône contre le FC Sion, le meilleur ennemi des footballeurs (parfois valaisans…) du bout du lac. Or nous y voilà déjà. Samedi soir (19h), la Praille accueillera le premier derby de la saison entre les deux rivaux historiques pour le compte de la deuxième journée du championnat.

Question inévitable liée à cet événement attendu depuis plus de six ans: le public va-t-il massivement se mobiliser? Pour la première apparition cette saison des «grenat» devant leurs supporters, sera-ce véritablement une fête populaire comme on l’imagine?

La saison dernière, Servette avait attiré une moyenne de 4'327 personnes par rencontre en Challenge League, avec un pic record atteint lors du derby contre Lausanne (avec 20'055 spectateurs) le 10 mai, lors du match où les joueurs d’Alain Geiger allaient valider leur ticket pour la Super League.

Moins de trois mois plus tard, qu’en sera-t-il ce samedi en fin d'après-midi? Les fans genevois répondront-ils présent? Le public valaisan se déplacera-t-il lui aussi en nombre? Les vacances (qui ont en partie vidé Genève) et le week-end de Paléo pourraient se répercuter sur l’affluence espérée, même si l’on peut présager que les fidèles seront au rendez-vous afin d’y célébrer les chaudes retrouvailles entre Genevois et Valaisans. Le rendez-vous coïncidera aussi avec la première utilisation de la VAR au stade de Genève.

Au printemps 2013, le dernier Servette – Sion (4-0) s’était disputé devant 10'622 spectateurs. Ils pourraient être beaucoup plus nombreux dans 72 heures. Mais combien selon vous? Participez à notre sondage.