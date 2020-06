Après près de quatre mois d’interruption, le championnat de Suisse s’apprête à retrouver les stades dès ce vendredi (avec YB-Zurich en ouverture). Les tendances du début 2020 se confirmeront-elles ou assistera-t-on à l’émergence de nouvelles forces? Jusqu’au dénouement final, attendu le 2 août au plus tard (dernière journée), la lutte s’annonce impitoyable dans un marathon couru à la vitesse d’un sprint, avec pas moins de 13 journées disputées en l’espace de 43 jours.

Dans la course au titre, qui émergera? A l’autre bout du classement, qui devra passer par la case barrage et quelle équipe effectuera-t-elle directement la culbute pour être remplacer par – très vraisemblablement - Lausanne?

«LeMatin.ch» s’est tourné vers cinq acteurs du foot suisse pour le savoir. Avec les réserves d’usage, tous se sont prêtés au petit jeu des pronostics. Vous les découvrirez au fil des prochains jours. A tout seigneur, tout honneur, on commence ce mercredi avec la tête de course. Et cette question: qui franchira la ligne d'arrivée en champion?

Gabet Chapuisat

«Saint-Gall est une équipe qui voyage très bien»

Gabet Chapuisat, consultant Teleclub (Photo: Keystone)

«Pour moi, ce sera Saint-Gall. Parce que c’est leur saison et que ses joueurs vont poursuivre sur leur dynamique. Je ne pense pas que cette pause prolongée va casser leur élan. C’est l’avantage du style Zeidler. C’est aussi une équipe qui voyage très bien. Pour moi, ils ont tous les atouts pour aller chercher le titre.»

Stéphane Grichting

«Je vois plutôt Young Boys»

Stéphane Grichting, ancien international helvétique. (Photo: DR)

«Il faut oublier les tendances qui existaient avant le Covid-19. Un nouveau championnat va commencer, générant beaucoup d’inconnues et de complexité sur la ligne de départ. Quelles équipes se sont-elles mieux préparées que d’autres? A qui profitera la gestion des fins de contrats au 30 juin, soit en plein championnat? S’agissant du titre, j’aurais dit Saint-Gall avant la pause. Là, je vois plutôt Young Boys s’imposer comme le grand gagnant de ce sprint de 13 matches. Ce qui est sûr, c’est que les formations possédant un banc de qualité seront nettement avantagées, cela devrait même faire la différence…»

Sébastien Meoli

«YB va émerger sur la longueur»

Sébastien Meoli, ancien footballeur (Lausanne, Sion, Yverdon). (Photo: 24 Heures)

«Je mise sur Young Boys. Même si le contrat de plusieurs joueurs, arrivant à échéance, a été prolongé jusqu’à la fin de la saison, le cycle n’est pas terminé. Les Bernois vont émerger sur la longueur. J’ai vu les Bâlois en Coupe à Lausanne et je ne les ai pas trouvés transcendants. A mes yeux, la qualité du banc de Saint-Gall n’est pas assez étoffée pour en faire un champion.»

Tibert Pont

«J’ai un gros faible pour Saint-Gall»

Tibert Pont, ancien joueur du Servette FC. (Photo: Twitter)

«J’ai un gros faible pour Saint-Gall, c’est davantage le choix du cœur que celui de la raison. J’espère que l'actuel leader va tenir la distance. Un titre récompenserait le magnifique travail de Peter Zeidler. Son équipe est jeune et dynamique, son jeu rafraîchissant fait du bien.»

John Dragani

«Ce que fait Peter Zeidler est juste magique»

John Dragani, coach du FC Echallens (1re ligue). (Photo: Keystone)

«Je vois assez Saint-Gall aller au bout. Les Brodeurs sont jeunes, portés par leur insouciance, ce qui pourrait les aider à mieux digérer les lourdes charges que représente la répétition des matches. Et puis ce que fait Peter Zeidler est juste magique, notamment sa capacité à transcender ses joueurs.»

Jeudi: qui sera barragiste?

Propos recueillis par Nicolas Jacquier