Samir Ramizi, Xamax peut enfin respirer, non?

Ça fait tellement du bien de venir gagner ici. Rentrer aux vestiaires avec les trois points en poche, ça change juste tout. On avait presque oublié ce sentiment. Notre moral baissait, la situation était devenue franchement compliquée, on ne peut qu’être vraiment soulagés d’avoir gagné.

Pourtant, on n’a presque pas vu votre équipe de la rencontre?

Peut-être, mais on s’en fiche complètement. Nos trois premières sorties de l’année étaient convaincantes sur le plan du jeu. Pour quel résultat? On était venus ici pour prendre trois points, peu importe la manière. On l’a fait et c’est tout ce qui compte. À force, les choses devaient finir par tourner en notre faveur. C’était sûr.

Un mot sur cette combinaison sur corner qui vous a permis d’ouvrir le score?

Sur cinq ou six tentatives, on ne l’avait pas réussie une seule fois à l’entraînement cette semaine (rires). On a analysé comment Sion défendait sur corner, on a repéré qu’il y avait quelque chose à jouer. On peut dire que la combinaison a fonctionné au bon moment.

La victoire de Thoune…?

On n’a pas à y prêter attention. On regarde de notre côté, on doit se gérer nous-mêmes et c’est déjà bien assez.

Propos recueillis par Florian Vaney, Sion