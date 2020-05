Comme l’écrasante majorité des joueurs de SFL, Raphaël Nuzzolo a disputé son dernier match le 22 février (1-1 contre le FC Zurich) et il n’est pas certain, en dépit de la volonté exprimée par la Ligue de rejouer à compter du 8 juin, que l’attaquant de NE Xamax puisse rechausser ses crampons cette saison. Le voudrait-il d’ailleurs? Si l’on entend beaucoup les présidents et autres dirigeants s’exprimer sur une potentielle reprise du championnat, la parole des acteurs, grands oubliés du débat qui a lieu ces jours-ci, se fait nettement plus rare. Recueilli par LeMatin.ch, l’avis de Nuzzolo n’en est que plus précieux.

Raphaël Nuzzolo, comment se passe votre vie de footballeur sans football?

Plutôt bien, je profite davantage de la famille et de mes enfants. Chaque matin, le football n’accapare pas mes premières pensées. En ce sens-là, je suis plus papa que footballeur même si les émotions du jeu me manquent. Je redécouvre des balades, je vis autrement. Sans la pression des matches que l'on vit toute l'année, cela permet aussi de poser un autre regard sur sa propre vie, de voir ce que l’on a fait jusque-là et d’effectuer une forme de bilan.

Vous courez?

Beaucoup, le plus souvent en forêt. Mais ma motivation est en train de baisser, je le reconnais. Je m’entraîne seul dans les bois et cela commence à m’énerver!

Justement, êtes-vous plutôt pour ou plutôt contre une reprise du championnat?

Je vais vous répondre différemment... Ai-je envie de rejouer des matches? Oui. Ai-je envie que le championnat se termine? Toujours oui. Ai-je envie de reprendre dans les conditions actuelles? Alors là, je dis non. On a l’habitude de vivre un peu dans notre monde. Mais il convient de regarder l’autre monde, le vrai, celui de la réalité. Or j’ai l’impression qu’en voulant forcer les choses comme on est en train de le faire, on s’en éloigne.

Qu'entendez-vous par là?

Certains veulent rejouer à tout prix au nom de l’équité sportive. Mais celle-ci n’est déjà plus là... Peut-on me dire à quoi va rimer un championnat de Challenge League dans lequel on sait déjà qu’il n’y aura pas de relégué? Aujourd’hui, la chose la plus importante n’est pas l’équité mais la santé. Le virus est là, et il faut composer avec. La sécurité est tout simplement impossible à garantir dans un vestiaire de foot. Pareil dans un bus lorsque l'on se déplace à l'extérieur. Si un joueur venait à être infecté, on fait comment?

Quel regard portez-vous sur le fait de multiplier treize journées entières à huis clos?

Je n’en vois pas le sens. Jouer sans public est une aberration. Un huis clos, c’est généralement une punition, la conséquence de débordements, le résultat d'une sanction. Tandis que là… Si je joue, c’est pour donner du plaisir aux spectateurs. Mais quel plaisir offrir s’il n’y a personne dans les stades?

A vos yeux, que devrait faire la Swiss Football League?

J’attends de ses dirigeants qu’ils décident quelque chose au lieu de continuer à bricoler. La Ligue doit prendre une décision et l’assumer. Curieusement, le football amateur nous a donné l’exemple alors que l’exemple aurait dû venir d’en haut. S'il faut absolument rejouer, j'aimerais juste que quelqu'un m'explique pourquoi et comment.

Si ça ne tenait qu’à vous, que feriez-vous?

Je dirais stop. Dans mon for intérieur, je pense d’ailleurs que l’on ne va pas rejouer. Je regarde la France qui a déjà tout arrêté, je vois que l’Italie ne va sans doute pas pouvoir continuer non plus, etc. La nature est ainsi faite qu’il importe de laisser passer ce virus ou d’apprendre à vivre avec. Cette pandémie met tout le monde à sa place. Pourquoi s’escrimer à vouloir jouer à tout prix? Pourquoi continuerait-on à faire tous ses efforts? Pour sauver quoi s’il s’avère que la reprise du championnat pourrait encore davantage affaiblir les clubs comme on l’entend? Au final, on ne ferait qu’aggraver la situation en perdant encore plus d’argent... Quand c’est Sion ou Xamax qui disent ne pas vouloir reprendre, on hausse les épaules. Mais quand c’est le FC Bâle qui se pose les mêmes questions, on l’écoute déjà davantage.

Rejouer pourrait aussi générer une forme de peur… Vous y pensez?

Comment imaginer se protéger à 100% dans un sport fait de duels? A chaque chose que j'effectuerais, à chaque geste que je ferais, il y aura toujours cette crainte de ramener le virus à la maison. J’ai plus peur pour mes parents, qui sont âgés, que pour moi-même (...) Plus je vois tout ce qu’une potentielle reprise impliquerait, plus j’y suis opposé. Pourquoi faudrait-il tester des joueurs en bonne santé alors que d’autres personnes, pourtant moins bien loties que nous, n’y ont pas droit? Les sportifs ne sont pas au-dessus des autres.

D’une manière générale, on entend très peu les joueurs durant cette pause forcée, comme si leur parole était confisquée…

Voilà six semaines que l’on nous a mis de côté. J’en veux pour preuve que le syndicat des joueurs n’a même pas été consulté par la Ligue. En gros, c’est «vous allez faire ce que l’on vous dit de faire et taisez-vous». Privilège de l’expérience et de l’âge, je possède une liberté de paroles que d’autres n’ont peut-être pas, surtout chez les plus jeunes. Sans parler que dans certains clubs, ailleurs qu’à Xamax, les joueurs doivent souvent suivre la ligne de conduite officielle du club.

Pensez-vous néanmoins représenter une majorité de joueurs, un avis globalement partagé?

Sans doute pas. Je pense même qu’une majorité a plutôt envie de reprendre, surtout chez les plus jeunes, qui ont des rêves, pensent à leur carrière et sont probablement davantage prêts à prendre un risque. Avec l’expérience et dès l’instant où vous avez une famille comme c'est mon cas, le raisonnement change.

Justement, vous allez sur vos 37 ans, avec un contrat qui s’achève au 30 juin prochain… La suite?

Peut-être devrais-je en rester là, tout arrêter comme ça, sans pouvoir rejouer. Si je décide que c’est fini pour moi au 30 juin, qui va me forcer à revenir sur un terrain? J’aimerais juste être le plus rapidement fixé sur ce qui nous attend. Quoi qu'il en soit, je suivrai les recommandations du Conseil Fédéral.

Propos recueillis par Nicolas Jacquier