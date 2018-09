Auteur d'un but et d'un assist, Raphaël Nuzzolo a été l'un des hommes du match face aux Tessinois. Après la rencontre, il s'est arrêté pour évoquer la confiance retrouvée des Rouge et Noir, ainsi que son cas personnel.

Raphaël, on a vu un très bon Xamax ce soir, non?

Oui, on a mérité de gagner. C'était vraiment important de bien entamer ce match et on l'a fait. On était au fond du trou, il ne faut pas se le cacher. Vu la situation dans laquelle on se trouvait, j'estime que nous avons réussi une grande performance ce soir.

On a vu un Xamax en confiance. C'est aussi votre impression?

Chacun des quatorze joueurs à avoir participé au match a fait ce qu'il avait à faire. On a eu des discussions ces derniers jours, on s'est dit les choses. Et on a réagi, donc c'est bien. On recolle au peloton, même si rien n'est fait.

Et vous avez éliminé les boulettes qui vous coûtaient cher depuis le début de la saison...

Oui, bien sûr, ça commençait à peser. Chaque fois qu'on revoit les buts, on voit ce qu'on a fait faux. On a pris ce but dans les arrêts de jeu ce soir, on va gentiment le laisser de côté. Il ne porte pas à conséquence heureusement. On va se concentrer sur ce qu'on a fait de bien. On a été solides derrière et malgré tout assez réalistes devant, même si on aurait pu marquer le 2-0 plus vite. On peut être fiers de nous ce soir.

Le salut passera-t-il par le jeu?

Oui... et non. D'un côté, je me dis qu'on a les joueurs pour faire la différence offensivement, surtout chez nous. On doit jouer et on peut le faire. On l'a vu ce soir, on a pu soulager nos défenseurs avec quelques belles séquences. Mais j'ai envie de dire que si on se sauve, ce sera parce qu'on a été solides. La clé, pour moi, elle est là.

Sur le plan personnel, vous étiez remplaçant dimanche à GC et vous n'aviez pas voulu parler après le match. Vous avez répondu sur le terrain ce soir?

Je n'étais pas content d'être remplaçant, c'est sûr, mais je l'ai accepté. On a eu des discussions ces derniers jours et je comprends que dans une équipe qui perd cinq matches de suite, il y a des choses à changer. Après, je vais être très honnête, je pense que c'est aux cadres de porter l'équipe dans les moments compliqués. C'est ma vision des choses en tout cas. Et c'est sur le terrain qu'on peut le montrer, pas dans les discussions. (nxp)