Il l'a souvent évoqué la semaine dernière, alors que les siens préparaient le déplacement «piégeux» et bien négocié en Géorgie (0-2). Il l'avait encore répété la veille de cette rencontre inaugurale des qualifications à l'Euro 2020 finalement maîtrisée. Le «Mister» peut compter sur un groupe qui joue régulièrement en club, ce qui n'a de loin pas été le cas dans un passé récent.

Au sein de son XI potentiellement appelé à défier le Danemark, mardi soir au Parc St-Jacques de Bâle, tous ou presque sont alignés le week-end par leur coach respectif. Derrière, Yann Sommer est indéboulonnable au Borussia Mönchengladbach (26 matches joués sur 26 disputés). Quelques mètres devant lui, si on part du principe que Petkovic va relancer une défense à trois contre les Danois, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Fabian Schär, qui sera absent mardi, enchaînent les rencontres comme des perles.

Le premier a joué 23 fois avec «Gladbach» et peut évoluer aux trois postes des bases arrières. De quoi attirer l'attention du Manchester City de Pep Guardiola. Ça vous pose un homme. Le deuxième, touché la hanche en début d'année, est un des tout premiers à être couchés sur la feuille de match par Lucien Favre. Ensuite, Fabian Schär a réussi à faire à Newcastle ce qu'il n'avait pas pu faire avant: s'établir enfin comme titulaire. Avant le 2-2 contre Bournemouth le 16 mars, il n'était plus sorti de la pelouse une seconde depuis janvier en Premier League.

Le cas spécial du capitaine

Sur les flancs, Stephan Lichtsteiner est un cas un peu spécial. Le coach national sait qu'il peut compter sur lui qu'il pleuve ou qu'il vente et qu'il ne soit pas le premier choix à Arsenal à 35 ans n'a rien d’infamant. Il a tout de même joué 1565 minutes depuis le début de l'exercice des «Gunners». Son pendant à gauche, Ricardo Rodriguez a disputé 91% du temps de jeu disponible dans un Milan AC en pleine reconstruction. Quand on a la confiance de Gennaro Gattuso, c'est qu'on est costaud.

Au milieu, pas besoin d'expliquer une fois de plus que Granit Xhaka est un des tauliers d'Unai Emery à Arsenal. Il a déjà disputé 25 matches avec la troupe de l'Emirates. A côté de lui, si on part du principe qu'on se dirige vers un milieu défensif à deux, Remo Freuler est le genre de joueur costaud qui est à même d'accompagner le «Canonnier». Le demi de l'Atalanta Bergame est incontournable en Italie. Il y a joué 25 parties, marqué deux fois et offert quatre passes décisives.

Retours gagnants

Devant, le retour de maladie d'Admir Mehmedi risque de repousser un Mario Gavranovic décevant en Géorgie sur le banc. Le joueurs de Wolfsburg a été titularisé lors des trois rencontres des «Loups», après son doublé inscrit en sortie de banc contre Mönchengladbach il y a un mois. Ensuite, Embolo apporte un tout autre registre et pourra surfer sur sa bonne deuxième mi-temps de Tbilissi. Revenu d'une fracture d'un pied, il a fait partie des titulaires de Schalke lors des deux dernières rencontres de Bundesliga. On ne vous fera pas l'affront de vous reparler du «cas Zuber» depuis son prêt à Stuttgart.

Petkovic, comme tous les entraîneurs nationaux de la planète football, assure toujours que le temps de jeu en club est une condition sine qua non pour pouvoir évoluer au plus haut niveau. Des paroles qui ne résistent que rarement aux faits, surtout dans des contrées aux réservoir limités comme la Suisse. Mais une fois n'est pas coutume pour cette période de qualifications pour l'Euro 2020, les Helvètes sont à fond. Reste à le prouver contre l'autre favori de de ce groupe D. (nxp)