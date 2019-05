Tottenham a dérapé à Bournemouth, coulant dans le temps additionnel (1-0) après avoir été réduit à neuf en début de seconde période, samedi lors de la 37e et avant-dernière journée de Premier League.

Ce troisième revers consécutif, quatre jours après sa défaite face à l'Ajax, ne condamne toutefois pas les chances de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Les Londoniens (3e, 70 points) conservent tout de même l'avantage, même en cas de victoire des concurrents Chelsea, Arsenal et Manchester United dimanche. La place des Spurs sera en effet garantie s'ils gagnent à domicile contre Everton lors de la dernière journée. Mais ce sera sans Son Heung-min et Juan Foyth, tous deux exclus samedi.

Foyth a tenu 2 minutes

Tout avait pourtant bien commencé. Bien en place et offensifs malgré les nombreuses absences (Vertonghen, Kane, Winks, Aurier) ils se sont d'abord procuré plusieurs belles occasions, repoussées par le jeune Mark Travers (19 ans). Pour sa première titularisation en Premier League, le gardien irlandais a connu un match de rêve avec plusieurs arrêts de classe.

Et puis, à force de tenter sans réussir, la nervosité est montée d'un cran chez les Londoniens. Si Eric Dier a d'abord eu beaucoup de chance de se soustraire à un deuxième carton jaune, Son n'a pu échapper à la sanction. Le Sud-Coréen a violemment poussé Jefferson Lerma, écopant d'un carton rouge juste avant la pause (43e). Mais les choses en empiré...

Entré après la réorganisation opéré par Mauricio Pochettino à la pause, Foyth n'a tenu que deux minutes et treize secondes avant d'être exclu à son tour pour un tacle très dangereux sur Jack Simpson (48e). Réduits à neuf, les «Spurs» ont ensuite tenu... jusqu'au temps additionnel. Sur un corner, Nathan Aké a sauté plus haut que tout le monde pour marquer le but de la victoire des «Cherries» (91e). (nxp)