Arsène Wenger a démenti vendredi avoir été repoussé par Karl-Heinz Rummenigge pour le poste d'entraîneur au Bayern Munich, comme l'avait affirmé jeudi le club allemand. Selon le Bayern, le technicien aurait appelé le président pour proposer ses services, et celui-ci aurait indiqué qu'il n'était pas intéressé.

«C'est une histoire un peu surprenante», a dit l'Alsacien de 70 ans à «beIN Sports». Selon son récit, c'est Rummenigge, à la recherche d'un entraîneur depuis le limogeage de Niko Kovac, qui l'a appelé mercredi. «Je n'ai pas pu le prendre, et par politesse je l'ai rappelé», raconte Wenger, «on a discuté très peu, quatre ou cinq minutes, il m'a dit qu'il avait donné l'équipe (ndlr: provisoirement à l'adjoint de Kovac «Hansi» Flick) et il m'a demandé si ça m'intéresserait éventuellement. Je lui ai dit que je n'avais pas du tout réfléchi (...) et on a convenu qu'on s'appellerait la semaine prochaine. Voilà, l'histoire en est là».

«Il n'est pas une option»

Cette version contredit une déclaration du Bayern Munich, relayée jeudi par Bild et confirmée ensuite par le club à l'agence SID, filiale sportive de l'AFP. «Arsène Wenger a appelé Karl-Heinz Rummenigge mercredi après-midi pour lui faire part de son intérêt pour le poste d'entraîneur», indiquait cette déclaration, «le FC Bayern apprécie Arsène Wenger pour son travail comme entraîneur à Arsenal, mais il n'est pas une option comme entraîneur du FC Bayern Munich».

Arsène Wenger souligne cependant à deux reprises dans son interview à «beIN» que «le succès de ce club a été bâti sur (...) la discrétion». Notant que les dirigeants historiques Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge vont bientôt se retirer, il déclare: «Ce club, qui a toujours su faire les choses en étant très discret, est aujourd'hui exposé à des bruits venant un peu de toutes parts».

Le Bayern n'avait pas réagi samedi matin.