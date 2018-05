8 Le nombre de points de retard que Sion comptait sur Lausanne le 10 février après le premier match de Maurizio Jacobacci (21e journée). Sion a donc marqué 15 points de plus que le LS sur les 14 derniers matches!

Pendant que Tourbillon exultait, porté par l’énergie d’un public euphorisant, le LS sombrait devant un peu plus de 2000 spectateurs. Triste sur le terrain (aucun tir cadré par les Vaudois), le spectacle l’a également été en tribunes.

Des scènes incroyables de hooliganisme sont venues s’ajouter à tous les problèmes sportifs et structurels du LS et le président David Thompson, ce dimanche aux alentours de 18 heures, avait le visage de celui qui se demandait quelle catastrophe pouvait bien encore lui tomber sur le coin de la gueule avant le coucher du soleil.

Lausanne est un club qui souffre alors qu’il devait gravir les sommets du football suisse et s’offrir un destin européen. La vérité est que le LS part de loin si on le compare aux grands clubs nationaux auxquels il veut ressembler. Ineos va devoir faire preuve d’humilité et de patience, tout en travaillant très fort pour réformer le LS en profondeur. La Challenge League peut lui permettre d’opérer dans la tranquillité. Mais pas trop longtemps: dans douze mois, il faudra être remonté en Super League. La pression est déjà là.

(nxp)