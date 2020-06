Sur la pelouse du centre d’entraînement de Riddes, Serey Die donne de la voix. Il organise, encourage, aboie, chambre. Le milieu de terrain ivoirien ne sera peut-être pas éligible, samedi, à l’occasion de la réception du FC Saint-Gall - «nous étudions toujours le règlement», dixit le directeur sportif du FC Sion Barthélémy Constantin -, mais il agit déjà sans conteste comme un patron. Il s’offre même un petit pari (perdu) avec Kevin Fickentscher sur un penalty.

Blessé depuis la semaine de la reprise, le dernier rempart effectue son retour à l’entraînement collectif - à l’instar de Pajtim Kasami -, alors que Christian Zock (touché contre Chiasso), Mattias Andersson, Yassin Fortune (indisponibles vendredi) et Bastien Toma (au repos jusqu’à mercredi en raison d’une petite alerte musculaire) manquent à l’appel.

Qui sera le gardien No 1?

Au bord du terrain, le sélectionneur du Kosovo Bernard Challandes, venu en curieux en compagnie de son chien, suit la séance et constate l’intensité insufflée par le nouveau coach sédunois, Paolo Tramezzani. «Il est doté d’une grande grinta, confirme Kevin Fickentscher. Et sa détermination demande une mentalité sans faille de notre part.»

Sion s’exerce notamment à la défense à cinq, déjà d’actualité lors du premier passage du technicien transalpin en Valais, entre juillet et octobre 2017. Les cartes ont été redistribuées, à tous les postes, celui de gardien compris. Le dernier match officiel des «rouge et blanc» s’était soldé par un blanchissage de Fickentscher à Lugano, mais Anton Mitryushkin (qui prend une place d’extra-communautaire sur le terrain) avait les faveurs de la cote auprès de Paolo Tramezzani il y a trois ans. Qui sera titularisé samedi? «Je ne sais pas, répond Fickentscher. Jusqu’ici, je me suis focalisé sur ma cheville. Désormais, je vais tout faire pour me préparer au mieux cette semaine. Une chose est certaine: la situation n’est plus la même. Je ne suis plus le même qu’il y a trois ans.»

Karlen intégré «au plus vite»

Les incertitudes sont également administratives. Il y a le cas Serey Die, mais il y a aussi le cas Gaëtan Karlen, libéré avec effet immédiat par NE Xamax lundi, alors qu’il s’était engagé avec le FC Sion à compter du 1er juillet. «On va essayer de l’intégrer au plus vite au groupe, mais sans prendre de risque avec l’assurance, en cas de blessure», explique Barthélémy Constantin. A l’instar de Serey, Karlen pourrait toutefois ne pas être éligible sous le maillot valaisan cette saison.

Plus que Kasami et Lenjani à signer

Quid des joueurs dont le contrat arrive à échéance dans deux semaines et avec qui un accord doit être trouvé pour la fin du championnat (jusqu’au 2 août)? Mickaël Facchinetti, Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, Quentin Maceiras, Birama Ndoye et Christian Zock font partie du lot. «Nous sommes toujours en discussion avec quelques-uns d’entre eux, mais nous voulons boucler tout cela avant samedi», déclare le directeur sportif.

Selon nos informations, seuls les dossiers impliquant Kasami et Lenjani doivent encore être ficelés. Pour certains des joueurs cités ci-dessus, une option pour une prolongation de contrat en cas de maintien en Super League pourrait par ailleurs être incluse.

Jérôme Reynard, Riddes