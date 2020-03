Après les coups de massue qui s'enchaînent depuis plusieurs semaines, un peu d'espoir est revenu dans le ciel des clubs de la planète football. Les dirigeants de l'UEFA ont en effet annoncé ce matin leur décision de déplacer l'Euro 2020 à l'année prochaine. Celui-ci se déroulera ainsi du 11 juin au 11 juillet 2021.

Derrière ce report, une idée claire: donner l'opportunité aux divers championnats nationaux ainsi qu'aux compétitions européennes d'aller à leur terme. Pour autant, bien sûr, que l'épidémie de coronavirus soit contenue d'ici la fin du printemps. Ce choix a été soutenu et accepté à l'unanimité des participants à la réunion ayant eu lieu mardi matin, entre les Ligues, les clubs et l'UEFA.

En outre, Aleksander Ceferin et Theodore Theodoridis, président et secrétaire général de l'UEFA, ont décidé de geler les matches de Ligue des champions et d'Europa League, puisque cela n'avait pas encore été fait. Les deux compétitions pourront aller à leur terme pour autant que la menace Covid-19 soit écartée à temps.

La séance a également abouti sur la création de deux groupes de travail. L'un censé s'accaparer les questions de calendrier, l'autre se penchant sur les conséquences et les solutions économiques liées à ce chamboulement général.

Fl. V.