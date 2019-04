Dans sa prolifique carrière, Reto Ziegler (33 ans) a déjà connu de très grands bonheurs sportifs, que ce soit sous le maillot de l’équipe nationale ou dans les différents clubs qu’il a connus. Mais rien n’égalera, en termes d’émotions, ce qu’il a vécu à la fin du mois de mars, lorsqu’il a eu la joie de devenir papa.

C’est du reste un Reto Ziegler irradiant de bonheur qui a présenté sa princesse, Valentina, née le 21 mars, sur Instagram. «On vous présente notre magnifique petite fille, Valentina…», peut-on découvrir.

Et le plus heureux des papas de remercier son amour, son épouse Elodie. «Tu m’as fait le plus beau cadeau du monde.» Accompagnant une autre magnifique photo où Reto pose avec son premier enfant, quelques mots dédiés à Valentina elle-même. «Ma petite fille, je serai toujours là pour toi.»

Certes beaucoup plus terre à terre, tout va bien aussi sur la pelouse pour le défenseur du FC Dallas, actuellement classé 5e en Major League Américaine avec 13 points (quatre victoires et un nul contre deux revers), à six unités du leader Los Angeles FC. Après sept matches, Reto Ziegler, qui est désormais aussi le capitaine de l'équipe, a déjà inscrit trois buts. Ce week-end de Pâques, Dallas se déplacera à Atlanta.

