Reto Ziegler s'est mis en évidence avec le FC Dallas. En match amical, le défenseur vaudois a inscrit le but de la victoire (3-2) contre San Antonio, équipe de deuxième division.

Alors que le score était de 2-2, Ziegler a marqué un coup franc excentré à la 88e minute, donnant ainsi la victoire à son équipe.

Reto Ziegler with an ABSOLUTE



The GAME WINNING free kick in STOPPAGE TIME capped off an @FCDallas preseason win over San Antonio FC.



