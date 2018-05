Le Los Angeles Galaxy a enchaîné une quatrième défaite dans le championnat nord-américain (MLS), à Dallas (3-2). Les Texans se sont imposés malgré l'expulsion de l'ex-Sédunois Reto Ziegler à la 73e.

Dallas a largement profité des lacunes défensives de LA pour mener 3-1, avant que Ziegler, déjà averti à la 58e minute, ne soit renvoyé aux vestiaires pour un deuxième avertissement, consécutif à une faute commise sur l'ancien Marseillais Romain Alessandrini.

Ziegler est cependant à créditer d'un bon match et s'est attiré les félicitations des supporters sur les réseaux sociaux pour avoir tenu le choc face aux attaquants du Galaxy, et notamment Zlatan Ibrahimovic.

73'- Reto Ziegler gets a second yellow and leaves the game. 10 men for the rest of the match.



FCD-3, LA-1. #FCDvLA pic.twitter.com/FlD3BMNQVG