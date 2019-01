La polémique liée à l’expédition culinaire de Franck Ribéry et aux conséquences de son entrecôte recouverte d’or à 1200 euros qu’il s’était offerte lors de vacances à Dubaï n’en finit pas de faire des remous. Au lendemain de la cinglante réplique de l’attaquant français du Bayern, réglant violemment ses comptes avec tous les envieux dans un langage qui lui appartient, son club a réagi.

Si les dirigeants bavarois affirment comprendre Ribéry après les attaques verbales dont il a été la victime, ils désapprouvent par contre totalement la méthode utilisée par leur joueur pour rétablir son honneur. «Franck a été injurié et insulté. Et pas seulement Franck, mais son épouse enceinte, son enfant et sa maman, qui est actuellement opérée à l'hôpital. Franck a voulu se défendre et défendre sa famille. Il a tout à fait le droit de le faire, je le soutiens pour cela, mais il a malheureusement totalement dérapé», explique Hasan Salihamidzic.

Depuis Doha, où le Bayern Munich effectue son camp d’entraînement en vue de la reprise, le directeur sportif a fustigé les écrits du joueur sur les réseaux sociaux, assimilés à autant de dérapages intolérables. «Il a utilisé des mots que nous ne pouvons pas tolérer au sein du FC Bayern. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de mots.»

Et cela ne restera pas sans conséquence puisque le joueur se verra infliger une sanction financière. «Je l’ai prévenu qu’il se verrait infliger une très lourde amende, ce que le joueur a accepté.» Le montant de l’amende, que Ribéry avalera sans peine, n’a pas été communiqué mais sans doute dépasse-t-il de beaucoup le prix de l’entrecôte de la discorde.

Avant cela, un porte-parole du club avait d'ailleurs tenu à préciser que le joueur n’avait pas payé son morceau de viande recouvert d'une feuille d'or, ayant été invité.

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother ???????????????? #SaltBae #fr7???? #ELHAMDOULILLAH?????????? pic.twitter.com/O5ztj4mueq