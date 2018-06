Oliver Riedwyl (42 ans) a une mission: faire en sorte que chaque international suisse arrive au top de sa forme le 17 juin à Rostov-sur-le-Don face au Brésil. Une responsabilité qui ne fait pas peur au préparateur physique bernois, qui s’occupe de l’équipe de Suisse depuis octobre 2014.

Comment faire pour amener chaque joueur au même niveau de forme, alors que tous ont des parcours différents en club, entre ceux qui n’ont pas du tout joué ou ceux qui ont beaucoup été sur le terrain cette saison?

C’est vrai que tous n’ont pas eu le même temps de jeu. En ce qui nous concerne, nous avons déjà travaillé physiquement à Feusisberg lors du pré-stage pour les quinze joueurs qui étaient là plus tôt. Déjà là-bas, on a pu déjà proposer des charges de travail individuelles et, en plus, chaque joueur a reçu un programme de travail individuel préparé par mes soins dès la fin de son championnat. Ceux qui ont peu joué ont dû en faire plus, logiquement. Et ceux qui ont plus joué en club durant la saison ont eu moins de travail par la suite. Ainsi, on essaie d’amener tout le monde au même niveau. Au top niveau, même.

Donc chaque préparation est individualisée?

Oui, exactement. Chaque joueur a reçu un programme individuel et le but, c’est de former un collectif homogène en tenant compte des spécificités de chacun.

François Moubandje, par exemple, a terminé une saison éreintante dimanche soir avec Toulouse. Lundi, il était déjà à Lugano. Comment avez-vous géré ce cas précis par rapport à ceux qui ont eu une semaine de repos?

François a eu droit à deux jours un peu plus calmes lorsqu’il nous a rejoint, lundi et mardi. On n’a pas travaillé physiquement avec lui ces deux jours-là. Ensuite, on a commencé avec les charges, lentement au début.

Denis Zakaria nous a expliqué jeudi qu’il estimait que ces deux semaines à Lugano ressemblaient à une vraie préparation pour une nouvelle saison. Ce n’est pas exagéré?

Je ne crois pas, non. On peut le dire de cette manière. On travaille vraiment très fort individuellement, chacun dans son domaine, avec pour but d’être prêt à 100% au début de la Coupe du monde. On ne peut pas simplement régénérer les corps, on doit vraiment travailler dur.

Jusqu’à quand?

L’idée est la suivante: plus on approche de la Coupe du monde, plus on réduit les volumes. Par contre, on augmente l’intensité.

En espérant être au pic de forme pour le premier match? Ou pour les quarts de finale?

On doit être au top contre le Brésil. C’est là que ça commence.

Comment avez-vous trouvé les internationaux? Dans l’ensemble, avaient-ils suivi les programmes individuels?

Ils sont très concentrés, ce sont des professionnels. Ils ont compris l’enjeu, ils savent ce qu’on attend d’eux. Mais ça ne date pas de Feusisberg il y a dix jours ou de Lugano dimanche. Déjà en mars en Grèce, on leur a expliqué comment arriver au top en juin. Chacun a dû faire sa part du boulot dans son coin pour arriver en forme avec nous, comme on l’a planifié. Ils l’ont très bien fait.

Vous vous rendez vers les joueurs pendant l’année? Où ils sont laissés à 100% entre les mains de leurs clubs?

Je vais les trouver. Je me suis rendu à Londres, dans beaucoup de clubs allemands aussi. Pour discuter avec les préparateurs physiques des clubs et pour trouver des solutions afin que nos joueurs soient en forme au moment où l’équipe de Suisse en a besoin. On a pu discuter sereinement avec chacun. Je dirais que globalement, la collaboration est bonne.

Avez-vous le pouvoir de dire à Vladimir Petkovic qu’il serait bon qu’un joueur débute un match de préparation pour retrouver la forme? On pense à Haris Seferovic par exemple…

Ah non, non! Ca c’est le chef qui décide à 100%. Moi je parle de physique, avec mes collègues. Notre mission, c‘est d’amener les joueurs à top niveau. Je n’ai pas envie d’avoir la pression de savoir qui doit jouer ou pas, celle-là je la laisse volontiers au chef (rires). (Le Matin)