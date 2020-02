Vladimir Petkovic aura de nombreux choix à faire, avant le Championnat d'Europe de 2020. Qui va-t-il emmener à Rome et à Bakou, pour y défier la Turquie, l'Italie et le Pays de Galles? Qui est chaud, qui est sur la pente descendante, qui a besoin d'être revu et quel est le pourcentage de chances des joueurs de disputer cette compétition disséminée dans douze pays? Deux infographies sont là pour essayer d'y répondre.

Ci-dessous, vous avez la liste des papables les plus crédibles pour intégrer la liste et notre estimation, en pour-cents, de leur sélection pour l'Euro. Vous pouvez aussi y voir sur les graphiques suivant le nombre de minutes jouées en club cette saison et les buts inscrits.

Si la seconde infographie ci-dessous ne s'affiche pas (généralement sur smartphone), cliquez simplement ici pour la retrouver.

Robin Carrel