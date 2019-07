Une Coupe de Suisse avec Lausanne, un championnat avec Servette, Robert Kok (62 ans) connaît bien le foot helvétique. Le Néerlandais, qui avait terminé sa carrière professionnelle avec le FC Bâle, semble se plaire en Suisse, où il est resté vivre. Il avait reçu une proposition du PSV à l’époque où il évoluait aux Pays-Bas, et la ligue hollandaise reste l’une de celles dont il est le plus au fait.

Avec la venue du PSV au Parc Saint-Jacques ce mardi (20h), nous avons abordé le duel avec cette ancienne terreur des gardiens de LNA.

Le PSV n’a pas encore terminé sa préparation, est-ce un avantage pour Bâle?

Oui bien sûr! Le fait que le FC Bâle a mené au score durant le match aller en est la preuve. Eindhoven a fait de bons transferts, comme Bruma qui a marqué le premier but mardi dernier. Mais les recrues doivent encore s’adapter, ce qui donne un autre avantage à Bâle. En tout cas, les Rhénans ont une bonne carte à jouer.

Cette défaite de 3-2 constitue donc un bon résultat pour les Bâlois...

Oui, ils ont quand même marqué deux buts à l’extérieur. Mardi, ils devront faire attention à ne pas tout de suite ouvrir le jeu. La clé sera de ne pas encaisser de but, surtout au début du match. A mon avis, ils devront commencer par rester prudents, observer le jeu du PSV pour ensuite adapter leur stratégie. Marcel Kohler a assez d’expérience pour trouver une tactique qui leur permettra d’aller de l’avant.

Votre pronostic?

(Rires) C’est un peu difficile pour moi. J’ai joué à Bâle et à l’Ajax d’Amsterdam, un grand rival du PSV… Donc imaginer Eindhoven gagnant n’est pas dans mon ADN. Plus sérieusement, je pense sincèrement que les Bâlois sont favoris. Ils ont joué plus de matches cette saison. En plus ils seront à domicile. Les Rhénans ont aussi pu analyser la finale de la Cruyff Cup entre l’Ajax et Eindhoven (victoire 2-0 de d’Amsterdam). Aujourd’hui ils ont plus d’informations sur leur adversaire. Donc, je vais dire 1-0 pour Bâle.