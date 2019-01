Roman Bürki a arrêté ses priorités pour 2019. Et pour l'heure, l'équipe de Suisse n'en fait pas partie. Dans un communiqué publié dimanche matin, le Bernois indique qu'il renonce temporairement à jouer pour son pays. Le gardien de 28 ans veut se focaliser entièrement sur son club du Borussia Dortmund.

«Jouer pour ma patrie a toujours été une affaire de cœur, un grand honneur», concède-t-il. Sa décision n'a pas été prise «contre l’équipe nationale, mais pour se concentrer davantage sur le BVB et sa santé». Il donne ainsi «la chance à de plus jeunes gardiens d’emmagasiner de l’expérience sous la houlette du sélectionneur Vladimir Petkovic et de l’entraîneur des gardiens Patrick Foletti.»

Si le sélectionneur helvétique devait faire face à une hécatombe de blessures, l'éternel No 2 derrière Yann Sommer - et peu satisfait de l'être - précise aussi qu'il ne refuserait pas une convocation. Fin décembre, Bürki a été élu meilleur gardien de la phase aller de Bundesliga par le célèbre magazine «Kicker». Depuis ses débuts avec la Nati, en 2014, il n'a joué qu'à 9 reprises.

(nxp)