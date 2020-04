Accusés de s'être rendus au Paraguay avec des faux passeports, Ronaldinho et son frère Roberto Assis, ancien joueur du FC Sion, ont été arrêtés le 6 mars dernier et placés en détention.

Les deux Brésiliens, qui ont passé 32 jours en prison, ont toujours clamé leur innocence. En attendant les résultats de l'enquête toujours en cours, ils sont assignés à résidence depuis le 8 avril.

Cette semaine, l'ancien joueur du FC Barcelone a donné sa première interview depuis l'incident. Ronaldinho ignorait totalement que ses papiers étaient faux.

«On a été surpris d'apprendre que nos documents étaient illégaux, à déclaré le Brésilien à la chaîne paraguayenne ABC Color. Depuis le début, on a toujours voulu travailler avec la justice. On a tout expliqué et donné tout ce que la justice nous a demandé.»

Le Ballon d'Or 2005 et son frère, qui est également son agent, sont venus au Paraguay pour faire la promotion d'un casino en ligne et d'un livre.

«C'était dur, jamais je n'aurais imaginé vivre cela, a poursuivi Ronaldinho. Dans ma vie, j'ai été professionnel et j'ai toujours voulu donner du plaisir aux gens avec le football. On espère que l'affaire sera réglée au au plus vite et qu'on pourra laisser ça derrière nous.»

Ancien joueur notamment du Paris Saint-Germain, Barcelone et Milan, Ronaldinho (40 ans) a remporté la Coupe du monde en 2002 avec la sélection brésilienne.