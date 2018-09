Exclu mercredi après son altercation avec le défenseur de Valence Jeison Murillo avant la demi-heure de jeu, Cristiano Ronaldo connaîtra son sort jeudi prochain suite à la procédure ouverte par la commission de discipline de l'UEFA. Mais selon les informations du Guardian, l'ex-star du Real Madrid s'attend à une suspension de un match seulement.

Le quintuple Ballon d'Or, qui était en larmes au moment de quitter le terrain de Mestalla après son onzième carton rouge en carrière, ne devrait donc rater que le match en Italie contre Young Boys, agendé au 2 octobre, et pas ses retrouvailles avec Old Trafford et son ancien club, Manchester United, quelques semaines plus tard. Réponse définitive dans quelques jours. (nxp)