L'UEFA avait ouvert lundi une procédure disciplinaire contre Cristiano Ronaldo pour «conduite inappropriée» après la célébration virile du Portugais contre l'Atlético Madrid (3-0) en Ligue des champions le 12 mars. La sanction est désormais connue: le joueur de la Juventus écope d'une amende de 20 000 euros. Aucune suspension n'a été prononcée.

Auteur d'un triplé pour renverser les Espagnols en 8e de finale retour (3-0 aller: 0-2), le crack de la Juventus a fêté la qualification face aux tribunes, les mains désignant ses parties génitales, dans un geste osé qui a amusé les réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo répondait à l'entraîneur madrilène Diego Simeone, auteur d'une célébration similaire à l'aller, les mains sur l'entrejambe après le premier but.

Le bouillant Argentin, qui a demandé pardon aux personnes offensées par son geste inélégant, a écopé le 7 mars d'une amende de 20 000 euros infligée par l'instance disciplinaire de l'UEFA. Le joueur de la Juventus a donc reçu la même sanction après son geste inapproprié.

