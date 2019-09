Dans une interview chargée d'émotion récemment diffusée sur la chaîne anglaise ITV, Cristiano Ronaldo avait confié quelques anecdotes sur son enfance difficile à Lisbonne. A cette occasion, il avait notamment raconté que lorsque la nourriture venait à manquer, il se rendait au McDonald's du coin pour demander des hamburgers gratuits, et en avait profité pour lancer un appel afin de retrouver les trois employées d'alors dans le but de les remercier.

Il faut croire que son appel est passé. Une femme nommée Paula Leça s’est en effet annoncée, affirmant à la radio portugaise Renascenca qu’elle était l'une d'entre elles. «Plusieurs jeunes se pointaient devant le restaurant et lorsqu'il restait des hamburgers, le manager nous autorisait à les leur donner, devait-elle raconter. Ils venaient presque chaque soir et Cristiano Ronaldo était peut-être le plus timide de tous. Dans le groupe, quelqu’un d’autre avait l’habitude de parler et lui se tenait à l’écart.»

Son fils pensait à un mensonge de sa mère

Le restaurant se situait à côté de l’ancien stade José Alvalade. A l’époque âgée de 16 ans, Paula Leça y travaillait à temps partiel. Aujourd’hui mariée, elle dit n’avoir raconté cette histoire qu’à sa famille, notamment à son fils. «Les gens me demandent maintenant pourquoi je n'ai rien dit, mais ce n'était pas à moi de le dire. Seule ma famille était au courant. Quand je l’ai dit à mon fils, il a pensé à un mensonge. Pour lui, sa maman ne pouvait pas avoir donné un hamburger à Ronaldo.»

Désormais employée à la FNAC, Paula Leça déclare avoir été touchée par le geste de Ronaldo et de l’invitation qui devrait suivre. «C’est un champion de l’humilité, affirme-t-elle. Si l’invitation à dîner arrive, je vais simplement lui dire que le petit geste qu’il pense avoir fait avec nous est bien plus grand que celui que nous avons fait pour lui. Nous lui avons donné à manger sans intérêt ni imaginer le bien que nous lui faisions, mais il ne l’a pas oublié maintenant qu’il se trouve au sommet du monde. Je suis bouche bée pour sa reconnaissance. Il donne de la joie à des milliers d'enfants et je suis heureux de penser à quel point il peut rendre mon fils heureux.»

Paula Leça a perdu la trace des autres employés de l'époque. «Chez McDonald's, il y avait beaucoup de va-et-vient et il n'y avait pas de téléphones portables ni Facebook (rires).»

Cristiano Ronaldo röportaj?nda çocuklu?undan McDonald's'dan hamburger dilendi?ini ve bir kad?n?n kendisine hamburger verdi?ini söyledi.



Ronaldo, o ki?i ile yemek yemek istedi?ini söyledi.



Hamburgeri veren ki?inin Paula Leca isimli kad?n oldu?u ortaya ç?kt?: pic.twitter.com/iMwCt0Tr80 — Selcuk Eren (@selcukerennn) 20 septembre 2019

Dans ce qui pouvait ressembler à des confessions, l’attaquant vedette de Juventus avait évoqué avec émotion le souvenir de ses années difficiles. «Quand j'étais enfant, nous n'avions pas d'argent. Je vivais avec d'autres jeunes joueurs. C'était une période compliquée, sans famille. Nous commandions les restes de burgers et une dame nommée Edna, ainsi que deux autres filles, nous donnaient ce qui restait. J'espère que cette interview vous aidera à les trouver. Je voudrais les inviter à dîner avec moi à Turin ou à Lisbonne. Je veux pouvoir rendre ce qu'elles ont fait pour moi. Je n'ai jamais oublié ce moment.»

Le moment des retrouvailles ne devrait pas tarder. Au hasard, devant un McDo?