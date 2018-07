L'arrivée en grande pompe de Cristiano Ronaldo à Turin va être bénéfique pour tout le football italien mais aussi, et surtout, pour la Juventus. Le club turinois n'a pas attendu la signature officielle de la star portugaise pour tenter de rentabiliser au mieux son arrivée et rembourser au plus vite son contrat à 100 millions d'euros sur quatre ans.

Selon des médias italiens, près de 520'000 maillots de l'ex-joueur du Real Madrid - dont 20'000 dans les boutiques du club et de son équipementier Adidas - ont été vendus en 24 heures, sitôt l'annonce de son transfert effectuée. Mieux, ils sont quelques 500'000 à avoir déjà réservé la tunique de leur nouvelle idole sur le site internet de la «Vieille Dame».

La #Juventus aurait dejà vendu 20 000 maillots de #CR7 en magasin en plus des 500 000 précommandés sur le site internet. [@tjcope] pic.twitter.com/VjMdU3Hiem — FrSerieA (@FrSerieA) 16 juillet 2018

L'Equipe, qui a fait ses petits calculs entre le prix du maillot homme, femme et enfant, relate que la dépense moyenne devrait se situer autour des 105 euros. Cela représente une recette de 55 millions d'euros sur une journée. Elle n'ira pas dans son intégralité dans les caisses du club mais l'affaire est déjà belle pour les comptes piémonts. (jsa/nxp)