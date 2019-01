Toujours aussi professionnel et perfectionniste, Cristiano Ronaldo n'a de cesse de parfaire sa condition physique pour rester au top niveau. Alors qu'il passe quelques jours de congé à Dubaï, le Portugais a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit faire un footing nocturne au milieu du désert en compagnie de son fils et de deux amis. Eclairée par les phares d'une voiture, la star de la Juventus y effectue un petit entraînement loin des regards indiscrets - et de la chaleur - à une allure un peu trop soutenue pour son fils, qui n'arrive assez vite plus à suivre.

Meilleur buteur de la Serie A, Cristiano Ronaldo reprendra les choses plus sérieuses le 21 janvier prochain.

(nxp)