Cristiano Ronaldo est sorti blessé à la 31e minute du match de qualifications à l'Euro 2020 entre le Portugal et la Serbie lundi à Lisbonne, à deux semaines du quart de finale aller de Ligue des champions de son club, la Juventus Turin, contre l'Ajax Amsterdam.

Turns out Ronaldo is human after all and Messi is the only alien currently playing elite football (Via @ZiggoSport)... pic.twitter.com/1GMid4JXPW