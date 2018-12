Sauvée par la VAR en fin de partie, la Juventus a malgré tout terminé 2018 en beauté. Pour son dernier match de la phase aller avant les vacances, le leader du championnat d’Italie s’est offert un dix-septième succès en dix-neuf matches en dominant la Sampdoria 2-1. Avec 53 points sur un total de 57 possibles, la Vieille Dame a battu son propre record de points à la moitié du championnat.

Auteur d’un doublé (2e et 65e), Cristiano Ronaldo s’est installé en tête du classement des buteurs avec 14 réalisations. Intenable en ce début d’après-midi, le Portugais a ouvert le score d’un tir pris depuis les seize mètres, une frappe insidieuse dont le rebond a surpris le portier Audero, avant de doubler la mise sur un penalty accordé pour une main peu évidente de Ferrari.

Ronaldo a ouvert le score dès la première minute de jeu ! #JuveSamp pic.twitter.com/4MOzvoa21P — Juventus FR (@JuveGoalsFR) 29 décembre 2018

Entre-temps, la Sampdoria avait égalisé grâce à une réussite de l’inévitable Fabio Quagliarella, son serial buteur de 35 ans, inscrite sur un penalty sifflé pour un bras de Emre Can.

Aussi bien que Trezeguet en 2005

Quagliarella peut se targuer d’avoir inscrit au moins un but lors des 9 derniers matches de série A. David Trezeguet est le dernier joueur à avoir réussi pareil exploit en 2005. Le record appartient à l’Argentin Gabriele Batistuta avec 11 matches de suite durant lesquels il avait chaque fois frappé au moins une fois.

A côté de Ronaldo, l’autre star du match a été la VAR, très fortement sollicitée. Ainsi, c’est notamment après avoir été consulté les images au bord du terrain que M. Valeri a accordé les deux penalties de la discorde tant les fautes, dans chacun des cas, paraissaient peu intentionnelles. Protagoniste du match au même titre que les acteurs, l’assistance vidéo allait encore entrer en action en fin de partie, lorsque l’arbitre annulait le but égalisateur de la Sampdoria, pour un (bien réel) hors-jeu de Saponara au départ de l’action. Nul doute cependant que les multiples interventions de la VAR ne vont pas manquer d'alimenter les discussions et enflammer le débat entre partisans et adversaires de l'assistance vidéo. Tant l'interprétation des images s'avère parfois bien compliquée au moment de devoir trancher. (nxp)