Depuis plusieurs mois, les difficultés vécues par José Mourinho avec une partie de son vestiaire à Manchester United ont régulièrement fait les choux gras de la presse britannique. Et il paraît évident qu’un certain nombre de joueurs ont été ravis d’apprendre cette semaine le licenciement du manager portugais de 55 ans. En particulier ceux dont le club mancunien était en droit d’attendre des performances dignes de leur statut de superstars du ballon, comme Paul Pogba ou Alexis Sanchez. Et ce n’est pas vraiment une surprise de retrouver justement ces deux-là au centre de polémiques à la suite du départ du «Mou».

Mardi, juste après le limogeage de l’entraîneur, Pogba, joueur le plus cher de l’histoire du club (acheté plus de 110 millions de francs en 2016) avait publié sur son compte Instagram un cliché jugé «irrespectueux» par le club, qui devrait sévir en amendant son capitaine destitué voici quelques mois par José Mourinho. Des propos présumés du Français tenus dans le vestiaire ont également fuité dans les médias. «Il a cru qu’il pouvait me faire passer pour un imbécile et retourner les fans contre moi! Il a tenté de baiser le mauvais joueur.» Vendredi, «The Sun» a affirmé que c’est Alexis Sanchez qui avait dérapé au moment de l’annonce du licenciement. Le tabloïd britannique explique avoir pris connaissance d’un message envoyé par l’attaquant chilien, fantomatique depuis son arrivée à Old Trafford l’été dernier, dans le groupe Whatsapp des joueurs de la première équipe. Ses propos présumés? «Je vous l’avais dit! De la patience est tout ce qu’il fallait. Rojo, tu me dois 20'000 livres», aurait ajouté Sanchez en s’adressant au défenseur argentin Marcos Rojo.

Pas d’éclat en public, bien sûr, mais si cette histoire est avérée, le directoire de Manchester United ne sera certainement pas ravi d’apprendre que certains de ses joueurs au rendement critiqué ont parié sur le licenciement de José Mourinho. En particulier s’il s’agit du joueur le mieux payé de l’équipe, avec un salaire hebdomadaire estimé à plus de 630'000 francs. Jeudi, des images d’Alexis Sanchez en train de souffler les bougies sur un gâteau à l’occasion de son 30e anniversaire, entouré de sa famille au Chili, ont également circulé sur les réseaux sociaux. Certaines photos montraient en outre le joueur montant à cheval, alors qu’il est officiellement en convalescence en train de soigner une blessure à la cuisse. Pas de quoi améliorer l’image d’un élément aussi cher tout en étant aussi improductif au sein de l’équipe.

‘I told you so’: Alexis Sanchez bet £20,000 with Rojo that Mourinho would be sacked | @ncustisTheSun https://t.co/F3Tdel37MK pic.twitter.com/hOokIbWTMU — The Sun Football ? (@TheSunFootball) December 20, 2018

(nxp)