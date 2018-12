La presse anglaise, qui avait peut-être retenu son souffle trop longtemps, s'est logiquement déchaînée à l'occasion du licenciement pharaonique de José Mourinho par Manchester United. Vendredi, au coeur de la déferlante, le «Sun»était ainsi tout content de divulguer un message présumé qu'aurait adressé Alexis Sanchez sur le groupe Whatsapp des joueurs. Message qui laisse non seulement penser que l'international chilien attendait avec un impatience l'éjection du technicien portugais; mais en plus que le joueur aurait parié sur une telle issue, puisqu'il réclame 20 000 livres à son coéquipier Marcos Rojo.

Venant de la part d'un joueur qui touche 630 000 francs par semaine, très peu performant depuis le début de la saison et actuellement blessé, l'affaire a fait couler de l'encre. Alors Alexis Sanchez a voulu mettre un terme au flot: «Ceci est faux!!!, a-t-il promis sur son compte Twitter, à côté de la une en question du quotidien britannique. José m'a donné la chance de jouer pour la meilleure équipe du monde et je n'ai que de la reconnaissance pour lui. Nous sommes vraiment une équipe unie. Nous sommes Manchester United. Respect. Je n'en peux plus d'attendre pour aider l'équipe. Bonne chance pour demain la famille!»

Demain c'est samedi, à l'occasion d'un déplacement à Cardiff (coup d'envoi à 18h30). Après cette affaire de vrai-faux pari et tous ces grands mots, il ne reste plus qu'à jauger une chose: la sacro-sainte vérité du terrain. (Le Matin)