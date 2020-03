Jadon Sancho et Erling Håland, les deux attaquants du Borussia Dortmund, sont en tête du classement des footballeurs du Big-5 nés en 2000 ou après, avec les valeurs de transfert les plus élevées, selon l’algorithme de l’Observatoire du football du Centre international d'étude du sport (CIES).

L’Anglais est évalué à 198,5 millions d'euros, tandis que le Norvégien est coté à 101 millions d'euros. Tous deux sont nés en l'an 2000. Le CIES précise que, si la valeur de Sancho a «probablement atteint son sommet», celle de Håland «est destinée à croître». Les dirigeants du Borussia Dortmund peuvent donc se frotter les mains.

Ceux du Real Madrid ont également de quoi se réjouir: ses deux jeunes attaquants brésiliens Rodrygo (né en 2001, 88,9 millions) et Vinícius (né en 2000, 73,9 millions) pointent respectivement aux troisième et quatrième places de ce classement. La marge de progression des deux Brésiliens «est aussi très importante», selon le CIES.

Avec quatre représentants, l’Angleterre est le pays le plus représenté dans le Top-10: outre Jadon Sancho, on trouve en effet Callum Hudson-Odoi (Chelsea) à la 5e place, avec une valeur de 72,3 millions d'euros, Mason Greenwood (Manchester United) à la 8e (50,6 millions) et Phil Foden (Manchester City) à la 9e (50,4 millions).

Avec une valeur estimée à 53 millions d'euros, le milieu du Stade Rennais Eduardo Camavinga (né en 2002) est le Français le mieux classé (7e). Un seul autre joueur né en 2002 figure dans le top 50: il s'agit du prodige du FC Barcelone Ansu Fati (12e, 42,7 millions).

Pour la liste complète du Top-50, cliquez ici.

R. Ty