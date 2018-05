Longtemps menacé par Naples, la Juventus a validé son septième titre consécutif de champion d'Italie dimanche.

Si Maurizio Sarri, l'entraîneur napolitain, reconnaît que Stephan Lichsteiner et ses coéquipiers étaient «l'équipe la plus puissante, dans tous les domaines», il regrette une soirée en particulier.

Alors qu'ils avaient l'occasion de prendre l'avantage au classement en cas de la défaite de la Juve, ceux-ci ont assisté, dans leur hôtel, à la victoire in extremis de leurs rivaux face à l'Inter Milan. Avec deux buts dans les cinq dernières minutes (3-2).

Un scénario qui fait mal

«Nous aurions dû aller au lit plus tôt, confie Sarri, cité par Reuters. L'équipe a souffert d'un choc psychologique à cause du scénario du match Je suis déçu d'avoir perdu le titre dans un hôtel et pas sur le terrain.»

Le jour d'après, Naples s'est effondré avec une défaite 3-0 contre la Fiorentina, condamnant ses chances de titre. (Le Matin)