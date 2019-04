Alors que les Hornets étaient menés 2-0, ils sont revenus au score à la 94e sur penalty, avant de l'emporter en prolongations. Watford défiera le 18 mai Manchester City, qui est encore en course pour remporter les quatre compétitions.

La formation du nord-ouest de Londres, dont le premier supporter est Elton John, espère cette fois avoir davantage de réussite que lors de sa première finale de Coupe d'Angleterre, perdu 2-0 face à Everton en 1984. Dimanche, Watford a renversé une situation impossible puisqu'elle était menée 2-0 à onze minutes de la fin du temps réglementaire. L'équipe doit en grande partie sa qualification à l'entrée du jeu de l'ancien Barcelonais Gerard Deulofeu. Alors que Wolverhampton croyait contrôler le match après deux buts de Matt Doherty (36, 0-1) puis Raul Gimenez (62, 0-2), celui-ci a d'abord redonné de l'espoir aux Hornets d'une superbe frappe enroulée du droit, à l'angle de la surface de réparation (79, 2-1). Watford a ensuite obtenu un penalty dans la deuxième minute du temps additionnel, pour une faute légère de Leander Dendoncker sur Troy Deeney (90+4, 2-2). En prolongation, sans réellement dominer, les Hornets ont finalement pris le dessus grâce à une accélération de Deulofeu, qui a laissé sur place Conor Coady avant d'ajuster John Ruddy (104, 3-2).

Défaite très cruelle

La formation de Javi Gracia, qui avait échoué cinq fois sur six à ce stade de la compétition, conclut brillamment une saison réussie, qui devrait par ailleurs lui permettre de finir dans la première partie du classement de Premier League. La défaite est cruelle pour Wolverhampton, qui n'a jamais été vraiment dominé, et qui croyait bien pouvoir disputer sa première finale de Coupe d'Angleterre depuis 1960 et une victoire face à Blackburn (3-0). La saison est néanmoins réussie puisque les Wolves sont également bien partis pour finir dans la première partie du tableau de Premier League, une belle performance pour un promu. (nxp)