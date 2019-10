Le Servette FC a relayé lundi matin le message publié par son joueur Alex Schalk sur ses réseaux sociaux. Auteur d'un geste déplacé samedi au stade de Tourbillon, devant les supporters du FC Sion, l'attaquant néerlandais a tenu à présenter ses excuses:

«Je tiens à m’excuser auprès de tous pour le geste que j’ai effectué après mon but samedi soir. Les derbys sont des matches spéciaux et, sous le coup de l’émotion, je n’ai pas su me contrôler. Je regrette mon attitude et m’excuse auprès des personnes que j’ai pu offenser. Ce geste inexcusable ne doit pas occulter la bonne performance de l’équipe. Place désormais à YB dimanche prochain», a rédigé Schalk sur son compte Instagram privé.

En inscrivant le but servettien de ce match terminé sur le score de 1-1, le joueur de 27 ans a été pris par l'euphorie et a adressé un doigt d'honneur en direction des supporters valaisans. Malheureusement pour lui, celui-ci était visible sur les images télévisées de Teleclub. Alex Schalk risque plusieurs matches de suspension pour son geste irréfléchi et vulgaire.