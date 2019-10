L’équipe de Suisse se déplace au Danemark pour y affronter samedi (18h) les Vikings, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2020. En marge de ce match, le quotidien alémanique «Blick» s’est entretenu avec l’ex-gardien Peter Schmeichel (55 ans), l’une des plus grandes légendes du football danois, dont le fils Kasper garde la cage de l’équipe nationale actuelle. Si l’ancien dernier rempart de Manchester United s’est montré admiratif de Granit Xhaka, il a affiché bien moins d’estime pour Xherdan Shaqiri.

«Lorsque tu es un petit pays de football et que tu as un joueur de classe mondiale, tu veux qu’il joue, alors qu’en tant que grand pays de football, si tu as quelqu’un comme Xherdan Shaqiri qui pense qu’il n’a pas besoin de venir, tu lui réponds: ‘Ok, alors reste à la maison’, a d’emblée attaqué le géant danois (1m 95). Mais j’ai bien aimé les propos de Granit Xhaka en l’absence de Shaqiri.»

Et Schmeichel de détailler comment il a suivi l’affaire, qui a démarré par les deux derniers matches de la Nati manqués par le milieu de terrain de Liverpool, dont il a été dit qu’il n’avait pas apprécié que le brassard du capitaine soit remis à Xhaka. «J’ai lu que la question du capitanat a joué un rôle dans la décision de Shaqiri, a posé Schmeichel. Ça a été démenti entretemps, mais j’ai trouvé fort que Xhaka dise: ‘Si Shaqiri veut le brassard de capitaine, qu’il le prenne’. Xhaka a ainsi démontré qu’il voulait être un leader avec ou sans brassard. Il a refilé la pression à Shaqiri. C’était brillant de sa part. A l’opposé de Shaqiri, qui s’est comporté comme un gamin.»

«Xhaka était exceptionnel contre le Danemark»

L’ancien gardien a tout de même souligné les qualités de joueur de «XS», qu’il a qualifié de «très bon joueur, qui sait dribbler, tirer et a des pieds rapides». «Tu ne peux jamais dire exactement ce qu’il va faire et c’est très dur pour un adversaire. Mais il a fait se transfert particulier à Stoke City. Il était brillant à Bâle, est allé au Bayern – super. Mais ensuite Stoke. Maintenant il est avec Jürgen Klopp, qui aime ce genre de joueur. Mais il n’est pas l’un des onze plus importants.» Shaqiri, qui a récemment affirmé à la «Schweizer Illustrierte» qu’il pensait être l’un des leaders à Liverpool, alors qu’il joue rarement, appréciera.

Peter Schmeichel s’est montré bien plus enthousiaste concernant Granit Xhaka. «Mon avis est que Xhaka a fait du très bon travail à Arsenal au cours des 18 derniers mois. Je l’ai trouvé très impressionnant. Lors du match aller (ndlr: Suisse-Danemark, en mars dernier, lorsque la Nati menait 3-0 et a fini par concéder le nul 3-3 en 9 minutes), nous sommes remontés parce que l’entraîneur l’a remplacé. Il était exceptionnel et a contrôlé le match. Je ne pense pas que le coach ferait ça une seconde fois. Et Stephan Lichtsteiner n’était pas sur le terrain non plus. Personne ne dit aux autres joueurs ce qu’il faut faire que lui.»

En ce qui concerne son pronostic pour le match, Schmeichel mise sur un 1-0 pour «son» Danemark. «Comme à Bâle, ça sera serré. Les deux équipes doivent gagner et nous un peu plus après notre 0-0 en Géorgie.»