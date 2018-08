Patty Schnyder (WTA 189) n'a pas manqué l'occasion de retrouver le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem, sept ans après avoir chuté au premier tour de Roland-Garros 2011. La Bâloise avait pris sa retraite peu après cette défaite avant de revenir sur le circuit en 2015.

Vainqueur de ses deux premiers tours de qualification en trois sets à l'US Open, Schnyder n'a jamais douté face à l'Américaine Jessica Pegula (WTA 138), sa cadette de quinze ans. Elle a imposé son rythme en deux sets et un peu plus d'une heure (6-3 6-2) sans concéder le moindre break.

Une première pour Jil Teichmann

A 21 ans, Jil Teichmann (WTA 168) accède pour la première fois au tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. La Biennoise a battu la Russe Sofya Zhuk (WTA 142) au troisième tour des qualifications pour prolonger son séjour à New York. Facile dans le premier set, Teichmann a gardé la maîtrise de ses nerfs pour faire la différence dans une deuxième manche plus accrochée (6-1 7-5).

