Sébastien Fontbonne (45 ans), qui a commencé sa carrière de dénicheur de talents à Saint-Etienne avant de superviser le recrutement des espoirs pour le compte de l’AS Monaco, n’est pas vraiment un inconnu dans le paysage du football romand. En tant qu’entraîneur adjoint, il a souvent travaillé en tandem avec son compatriote Laurent Roussey, qu’il avait suivi aussi bien à Tourbillon qu’à la Pontaise. Voici neuf ans, il avait aussi fonctionné dans un rôle de directeur sportif au FC Sion.

Le voici désormais du côté de NE Xamax, où il a été engagé pour une mission ponctuelle de trois mois et demi (soit jusqu'à la fin du mois d’avril) en tant que responsable du recrutement. Un poste qui n’existait pas dans l’organigramme du club neuchâtelois, le président Christian Binggeli et Michel Decastel se partageant jusque-là cette lourde tâche.

«Il nous faut des valeurs sûres»

Fontbonne, qui a déjà rejoint Xamax en Espagne où la lanterne rouge de Super League effectue son camp d’entraînement, sait qu’il n’a pas le droit de se rater sur l’identité des joueurs ciblés, notamment l’engagement d’un défenseur central appelé à devenir le nouveau patron de Xamax dans ce secteur. Il lui faudra pour cela mettre à profit son carnet d’adresses et l'important réseau qu’il s’est constitué depuis plusieurs années déjà. «Il nous faut des valeurs sûres, des joueurs qui seront immédiatement performants.» Entendez par là: des joueurs qui représentent une réelle plus-value dans ce qu’ils pourront apporter sur le terrain à Xamax, et non simplement des transferts alibi.

Dans la difficile bataille du maintien qui attend Xamax dès la reprise, son nouveau responsable du recrutement se montre optimiste: «Le maintien sera difficile à obtenir, mais réalisable, estime Fontbonne. Je connais pas mal de Xamaxiens et je sais qu’ils ont le mental pour y arriver.» En attendant, c’est à lui de jouer afin de dénicher la perle rare qui pourra permettre à son nouvel employeur d’y croire vraiment. Et non seulement par principes.